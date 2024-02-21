В Башкирии принят новый закон о приватизации госимущества

— Законом, в частности, установлены особенности приватизации находящихся в государственной собственности объектов культурного наследия, — сообщил председатель Государственного собрания Константин Толкачев. — Такие объекты при продаже будут обременяться требованиями к их сохранению, содержанию и использованию. Объекты в хорошем состоянии будут выставляться на аукцион вместе с земельными участками. Особый порядок предусмотрен в отношении объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Их реализация будет производиться путем проведения конкурса с начальной ценой один рубль, а земельный участок под таким объектом будет предоставляться только в аренду.
Как сообщили в пресс-службе Госсобрания, объекты культурного наследия, которые находятся в удовлетворительном состоянии, смогут приватизировать субъекты малого и среднего предпринимательства, арендующие их не менее двух лет.
— Закон нацелен на восстановление и сохранение объектов культурного наследия, привлечение средств бизнеса в их реставрацию, — сказал Константин Толкачев.
Предполагается, что осуществлять контроль за исполнением условий договоров купли-продажи будет управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан. При несоблюдении условий по содержанию и обеспечению сохранности объектов договора будут расторгаться.
Также законопроектом регулируются отдельные вопросы, связанные с приватизацией сетей газораспределения, сетей газопотребления и объектов таких сетей.
Закон направлен на подпись Главе Республики Башкортостан.