В Башкирии принят новый закон о приватизации госимущества

— Законом, в частности, установлены особенности приватизации находящихся в государственной собственности объектов культурного наследия, — сообщил председатель Государственного собрания Константин Толкачев. — Такие объекты при продаже будут обременяться требованиями к их сохранению, содержанию и использованию. Объекты в хорошем состоянии будут выставляться на аукцион вместе с земельными участками. Особый порядок предусмотрен в отношении объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Их реализация будет производиться путем проведения конкурса с начальной ценой один рубль, а земельный участок под таким объектом будет предоставляться только в аренду.