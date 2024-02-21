Памятники, спорткомплекс и молодежь: какие решения приняли депутаты Омского горсовета

«Три года отработал прежний его состав. Отмечу, что эффективность его работы напрямую зависит от тех молодых людей, которые хотят не просто числиться в нем на бумажке, чтобы потом указывать в резюме, а действительно оказывать посильную помощь в развитии города, поэтому сейчас предстоит значительная работа по подбору достойных кандидатов, готовых продолжить работу. Мы все нацелены, чтобы Молодежный Совет был дееспособным и рабочим округом не только на уровне городского Совета», — заключил председатель муниципального парламента.