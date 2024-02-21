Памятники, спорткомплекс и молодежь: какие решения приняли депутаты Омского горсовета

Внушительный блок решений, принятых в рамках состоявшегося пленарного заседания, относится к имущественным вопросам. В частности, большинством голосов одобрена передача участка в районе улицы Волгоградской площадью свыше 18,8 тысячи квадратных метра из муниципальной в областную собственность. Фактически речь идет о передаче земель на Левобережье Омска для строительства спорткомплекса, включающего в себя бассейн, две ледовые площадки и многофункциональные залы. Примечательно, что в данном случае курировать работы будет «Спортивная школа олимпийского резерва “Сибирский нефтяник”.
Председатель ОГС Владимир Корбут приветствовал такое решение, заключив, что «мест для занятия спортом много не бывает».
«На самом деле замечательно, что у нас появляются спортивные учреждения не только за счет нашего муниципального бюджета или областного, но и вкладываются средства организаций. Мы приняли решение безвозмездно передать земельный участок более 18 тысяч квадратных метров в интересах реализации подобного строительства. Считаю, что данная площадка будет служить не только интересам жителей Кировского округа, но и всего города».
Также депутаты ОГС активно включаются в работу, позволяющую отслеживать принятие решений для развития города в самых разных областях не только на уровне собственно муниципального парламента, становясь частью «тематических» рабочих групп и иных совещательных органов. Так, зампредседателя горсовета Светлану Студеникину включили в состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 79-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Еще 5 народных избранников, включая Таймаса Абдуалинова, Константина Гаврика, Алексея Половникова, Валерия Студеникина, Светлану Студеникину по итогам заседания включены в экспертный совет для формирования нового Состава Молодежного общественного Совета при Омском горсовете.
Светлана Студеникина подробнее поделилась своим видением стартующей работы по этому направлению.
"В апреле 2024 года истекает срок полномочий сегодняшнего Молодежного общественного Совета при Омского городском Совете. И мы уже сейчас делаем все возможное, чтобы нам избрать новый состав творческих, думающих, работоспособных и деятельных молодых людей. По процедуре мы должны были утвердить экспертный совет, что и было сделано на заседании. В его составе 5 депутатов Омского горсовета и три представителя администрации Омска — сотрудники департаментов культуры, образования и молодежной политики.
Начнут также работать комиссии при «молодежках» на округах, принимать заявления от всех желающих".
По мнению зампредседателя ОГС, имеющей богатый опыт в части организационных процессов социально-культурной направленности, важно соблюдать баланс между самовыдвиженцами и представителями образовательных учреждений, трудовых коллективов и иных общностей.
«В моем понимании, когда выдвигаешься сам, представляешь только себя, и может западать мера ответственности за все происходящее, а когда представляешь коллектив, это накладывает совсем иной уровень ответственности», — подчеркнула она.
Отметил важность вопроса и Владимир Корбут:
«Три года отработал прежний его состав. Отмечу, что эффективность его работы напрямую зависит от тех молодых людей, которые хотят не просто числиться в нем на бумажке, чтобы потом указывать в резюме, а действительно оказывать посильную помощь в развитии города, поэтому сейчас предстоит значительная работа по подбору достойных кандидатов, готовых продолжить работу. Мы все нацелены, чтобы Молодежный Совет был дееспособным и рабочим округом не только на уровне городского Совета», — заключил председатель муниципального парламента.
В свою очередь, Наталья Чебыкина выделила из числа вопросов, обсуждаемых депутатским корпусом в феврале 2024 года, закрепление порядка содержания и ремонта городских памятников.
«На сегодняшний момент в этой части есть пробел. Главное — не определено какое-то отдельное учреждение, которое охватывало бы эти задачи. В рамках работы профильного комитета прозвучало предложение от департамента архитектуры о создании отдела, который бы специализировался на содержании муниципальных памятников на базе учреждения “Омская крепость”, — пояснила народная избранница.
Вместе с тем, она обратила внимание, что прежде всего необходима инвентаризация подобных объектов с установлением разграничивающих критериев для каждого типа памятников и мемориалов.
«Мы говорим постоянно о сохранении нашей исторической памяти. И конечно же внешний вид таких объектов должен быть соответствующим», — заключила Наталья Чебыкина.
Завершая заседание, состоявшееся незадолго до празднования Дня защитника Отечества, Владимир Корбут обратился к собравшимся со следующими словами:
«Мы находимся на пороге светлого праздника. В этот день обычно чествуют наших защитников Отечества, которые во все времена показывали мощь русского оружия, отстаивали границы и интересы нашего государства. Нашему времени это присуще в полной мере ввиду проведения специальной военной операции. Хотел бы напомнить, что Омск является городом трудовой доблести и что победа куется не только на полях сражений, но и за станками, которые выпускают необходимую для победы продукцию. Я хотел бы поздравить всех, кто причастен к этому замечательному празднику, кто готов исполнять свой священный долг по защите Отечества, пожелать здоровья и мирного неба над головой».