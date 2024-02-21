Путину представили лучшие российские бренды, в их числе и краснодарские

Президент России Владимир Путин во время посещения форума «Сильные идеи для нового времени» осмотрел выставку участников конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Глава государства ознакомился с продукцией 78 брендов-экспонентов из 27 регионов. Среди них косметический бренд из Краснодарского края, ставший одним из победителей в номинации «Потребительские товары».
Выставка представляет собой квартиру, в каждой «комнате» которой экспонируется продукция перспективных отечественных брендов — участников конкурса. Автор-оформитель экспозиции Дарья Треболь — дизайнер, архитектор, декоратор и телеведущая.
При осмотре выставки российского лидера сопровождали глава АСИ Светлана Чупшева и директор специальных проектов АСИ, куратор конкурса Михаил Хомич. В том числе президенту был представлен бренд косметики из Краснодарского края, который больше 16 лет выпускает косметические продукты натурального происхождения. Компания известна тем, что использует для производства натуральные ингредиенты, выращенные на собственной экоферме в Красной Поляне. Технологи создают ингредиенты из растений в собственной лаборатории, что обеспечивает полную независимость от импортного сырья.
В этом году на конкурс заявилось свыше 12 тыс. участников из всех регионов страны — это в два с половиной раза больше, чем годом ранее. От предпринимателей Краснодарского края поступило 132 заявки.
Глава АСИ Светлана Чупшева, выступая на Форуме, отметила, что в 48 субъектах РФ действуют программы поддержки местных брендов, которые направлены на их продвижение и развитие:
«Мы рассчитываем, что в этом году еще больше регионов предложат собственные программы поддержки для локальных брендов, ведь у них есть потенциал для развития как внутри страны, так и за ее пределами».
Проект был запущен в 2023 году по поручению президента России и в первый год собрал порядка 5 тыс. участников из числа перспективных компаний малого и среднего бизнеса. Победители получили поддержку в продвижении своих торговых марок и смогли за год значительно увеличить объемы продаж и прибыль.