Путину представили лучшие российские бренды, в их числе и краснодарские

При осмотре выставки российского лидера сопровождали глава АСИ Светлана Чупшева и директор специальных проектов АСИ, куратор конкурса Михаил Хомич. В том числе президенту был представлен бренд косметики из Краснодарского края, который больше 16 лет выпускает косметические продукты натурального происхождения. Компания известна тем, что использует для производства натуральные ингредиенты, выращенные на собственной экоферме в Красной Поляне. Технологи создают ингредиенты из растений в собственной лаборатории, что обеспечивает полную независимость от импортного сырья.