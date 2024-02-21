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Лукашенко в Татарстане вручили орден

МИНСК, 21 фев — Sputnik. Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил белорусскому президенту Александру Лукашенко во время переговоров в Казани орден Дружбы, сообщила пресс-служба главы государства.
Источник: Пресс-служба президента Беларуси

Лидер Беларуси прибыл в российский регион, чтобы принять участие в церемонии открытия «Игр будущего», сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

После аэропорта президент республики отправился в местный кремль, где провел переговоры с Миннихановым.

«Может быть, и хорошо, что обстоятельства нас подтолкнули друг к другу. Наше счастье мы должны создавать сами».

сказал он во время встречи.

Лукашенко также назвал Татарстан самым развитым и высокотехнологичным регионом РФ с хорошей промышленностью, демонстрирующим уверенный экономический рост.

«Мы хотим с вами сотрудничать, потому что это высокий уровень развития. Есть с кем разговаривать, люди понимают, управляемость очень высокая, хозяйский подход — от земли», — сказал он, уточнив, что в случае достижения договоренностей проблем с белорусской стороны не будет.

В свою очередь глава Республики Татарстан заявил, что белорусский лидер очень много делает для России и является самым близким человеком для РФ.

Из рук Минниханова Лукашенко получил орден Дружбы, который является второй по значимости государственной наградой Татарстана.

Президент также оставил запись в книге почетных гостей, в которой отметил, что сотрудничество Казани и Минска с каждым годом приобретает новое содержание. Он выразил уверенность, что переговоры между сторонами в Казани позволят начать реализацию в 2024 году ряда совместных проектов.

«Игры будущего» пройдут с 21 февраля по 3 марта. Участники сразятся в 21 дисциплине, они будут поделены на пять категорий: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость. Турнир соберет более двух тысяч спортсменов из 107 стран.

Лукашенко Александр