Лукашенко в Татарстане вручили орден

«Мы хотим с вами сотрудничать, потому что это высокий уровень развития. Есть с кем разговаривать, люди понимают, управляемость очень высокая, хозяйский подход — от земли», — сказал он, уточнив, что в случае достижения договоренностей проблем с белорусской стороны не будет.