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Молдавские коммунисты и социалисты вышли на акцию протеста

КИШИНЕВ, 21 фев — РИА Новости. Сторонники оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов (БКС) проводят акцию протеста у здания правительства в Кишиневе, требуя отставки руководства страны в том числе и премьера Дорина Речана, передает корреспондент РИА Новости.
Источник: AP 2023

Манифестанты высказывают недовольство в связи с отсутствием результатов экономической политики правительства.

«Мы против социального геноцида в отношении пожилых граждан. Правительство увеличило зарплаты министрам до 3 тысяч евро, а в этом году не предусмотрело в бюджете увеличение пенсий и других социальных выплат. Это произвол!» — заявил на митинге один из лидеров пикета Никита Роменский.

В акции участвуют несколько сотен человек. Протест проходит мирно, полиция в действия манифестантов не вмешивается.

В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.