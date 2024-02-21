Молдавские коммунисты и социалисты вышли на акцию протеста

Манифестанты высказывают недовольство в связи с отсутствием результатов экономической политики правительства.
«Мы против социального геноцида в отношении пожилых граждан. Правительство увеличило зарплаты министрам до 3 тысяч евро, а в этом году не предусмотрело в бюджете увеличение пенсий и других социальных выплат. Это произвол!» — заявил на митинге один из лидеров пикета Никита Роменский.
В акции участвуют несколько сотен человек. Протест проходит мирно, полиция в действия манифестантов не вмешивается.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.