Послы ЕС согласовали 13-й пакет санкций против России

«Этот пакет является одним из самых обширных, одобренных ЕС. Он пройдет письменную процедуру, и его официально утвердят 24 февраля», — сообщило председательство Бельгии в соцсети X.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что теперь в перечне санкций 2 тыс. физических и юридических лиц. После принятия 12-го пакета в нем находились 1950 лиц. По словам главы ЕК, санкции сокращают доступ РФ к дронам.
По данным Reuters, в пакет войдут около 200 физических и юридических лиц. В него не попали новые отраслевые меры. Источники ТАСС сообщают, что под ограничения попадут физические и юридические лица не только из РФ, но и из ряда государств-партнеров России, в том числе из Китая, Ирана и КНДР.
Источники Reuters ранее сообщали, что Еврокомиссия не стала включать в 13-й пакет спорных мер, чтобы успеть принять его до второй годовщины ввода российских войск. Однако Венгрия некоторое время блокировала согласование документа. В начале недели Будапешт заявил, что не будет накладывать вето на санкции, так как все противоречащие венгерским интересам пункты были устранены на этапе обсуждений.
Леонид Уварчев