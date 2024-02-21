Послы ЕС согласовали 13-й пакет санкций против России

По данным Reuters, в пакет войдут около 200 физических и юридических лиц. В него не попали новые отраслевые меры. Источники ТАСС сообщают, что под ограничения попадут физические и юридические лица не только из РФ, но и из ряда государств-партнеров России, в том числе из Китая, Ирана и КНДР.