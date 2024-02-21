Текслер открыл новую школу в Чебаркульском районе

«Начала работу долгожданная новая школа в Сарафаново. Просторная и современная, ничем не отличается от новых школ в больших городах. В здании также расположился и детский сад. Здесь также будут находиться спортивные секции, филиал детской школы искусств.», — прокомментировал глава региона.
Двухэтажное здание школы площадью более 7 тыс. квадратных метров строилось в рамках национального проекта «Образование». Школа рассчитана на 250 учеников и 50 детей дошкольного возраста. У объекта два этажа, два основных входа (один для учащихся, другой для дошкольников).
По данным первого заместителя губернатора Ирины Гехт, в текущем году капремонт запланирован в школе № 34 Озерска (ЗАТО), № 53 Челябинска, № 10 Пласта, а также в Рождественской СОШ им. М. И. Антипина в Увельском районе, школе в селе Николаевка в Варненском районе и Метелевской средней школе в Аргаяшском районе.
В 2025 году региональные власти рассчитывают получить субсидию на капитальный ремонт еще семи школьных зданий, а в 2026 — трех.
«Благодаря решениям президента России, нацпроекту “Образование” за несколько лет мы построили 15 новых школ, еще 67 отремонтировали. Продолжается стройка еще 12 школ. И останавливаться не планируем — сделать нужно еще очень много», — отметил Алексей Текслер.