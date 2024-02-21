Текслер открыл новую школу в Чебаркульском районе

По данным первого заместителя губернатора Ирины Гехт, в текущем году капремонт запланирован в школе № 34 Озерска (ЗАТО), № 53 Челябинска, № 10 Пласта, а также в Рождественской СОШ им. М. И. Антипина в Увельском районе, школе в селе Николаевка в Варненском районе и Метелевской средней школе в Аргаяшском районе.