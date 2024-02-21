Губернатор Омской области Хоценко приехал на Донбасс

О поездке в Донбасс руководитель Омской области Виталий Хоценко сообщил в своем телеграм-канале.
"По согласованию с руководством страны у Стаханова появился еще один регион-шеф -Ставропольский край. Сегодня вместе с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировичем Владимировым работаем в Стаханове.
Осмотрели потенциальные объекты для включения в программу восстановления на 2024 год, которая будет выполнена нашими регионами. На итоговой встрече с главой города Стаханова Луганской народной республики Сергеем Васильевичем Жевлаковым утвердили итоговый перечень. Работаем", — сообщил Виталий Хоценко.
Жители Омской области оказывают шефскую поддержку городу. В Стаханове омичи ремонтируют жилье и социальные объекты.