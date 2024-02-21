На дому можно, онлайн не получится: способы и правила голосования на выборах президента России 2024 в Самаре

В разделе «Мои выборы» на портале «Госуслуги» можно также поменять участок, если в указанный день человек не сможет быть по прикрепленному УИКу. Это касается и тех, кто не имеет прописки в РФ или имеет лишь временную регистрацию. Подать заявление и выбрать удобный участок можно также и в ближайшем МФЦ. Важно помнить, что подать заявление можно только один раз до 11 марта 2024 года.