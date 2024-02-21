На дому можно, онлайн не получится: способы и правила голосования на выборах президента России 2024 в Самаре

Выборы президента России пройдут
Как узнать свой избирательный участок (УИК) в Самаре.
Проще всего узнать адрес своего избирательного участка на портале «Госуслуги» в разделе «Мои выборы». Нужно просто войти в него через свой аккаунт, и там уже есть вся информация об участке.
Еще один вариант — портал Центральной избирательной комиссии РФ в разделе информирования об избирательных комиссиях. В строку поиска нужно вбить свой адрес или номер избирательного участка. Там же можно посмотреть и состав избирательной комиссии, которая будет работать на конкретном участке.
Как поменять свой УИК в Самаре.
В разделе «Мои выборы» на портале «Госуслуги» можно также поменять участок, если в указанный день человек не сможет быть по прикрепленному УИКу. Это касается и тех, кто не имеет прописки в РФ или имеет лишь временную регистрацию. Подать заявление и выбрать удобный участок можно также и в ближайшем МФЦ. Важно помнить, что подать заявление можно только один раз до 11 марта 2024 года.
Как проголосовать на дому на выборах президента России 2024 в Самаре.
Проголосовать на дому на выборах президента России 2024 в Самаре смогут лишь те, у кого не получится посетить избирательный участок по уважительным причинам. Решение о возможности проголосовать на дому принимает участковая избирательная комиссия. Если оно будет положительным, то избирателя посетят представители избирательной комиссии с бюллетенем и переносным ящиком для голосования.
Уважительные причины для домашнего голосования: тяжелая болезнь, инвалидность, невозможность оставить надолго родственников, за которыми необходимо ухаживать.
Как проголосовать онлайн на выборах президента России в Самаре 2024.
Проголосовать дистанционно на выборах президента России 2024 могут жители лишь 29-ти регионов. К сожалению, Самарская область в их число не входит. Так что проголосовать онлайн на выборах президента в Самаре не получится.