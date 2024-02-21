Путин прилетел в Казань для участия в «Играх Будущего»

КАЗАНЬ, 21 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Татарстан, где в среду проведет встречи с коллегами из Киргизии, Узбекистана, Казахстана и других стран.
О планах встретиться с некоторыми коллегами в Казани президент РФ упомянул накануне во время форума «Сильные идеи для нового времени».
В столице Татарстана в среду стартует международный мультиспортивный турнир «Игры будущего». Сообщалось, что на церемонию открытия игр прибудут главы Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана. Ранее в Казань приехал также президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик.
«Игры Будущего» пройдут в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Это первые международные мультиспортивные соревнования по гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию «фиджитал» (physical+digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Ожидается, что в этом турнире примут участие более 260 международных команд и более 2 тысяч участников из разных стран мира.