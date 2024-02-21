Путин прилетел в Казань для участия в «Играх Будущего»

«Игры Будущего» пройдут в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Это первые международные мультиспортивные соревнования по гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию «фиджитал» (physical+digital), то есть объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Ожидается, что в этом турнире примут участие более 260 международных команд и более 2 тысяч участников из разных стран мира.