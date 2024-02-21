Стала известна причина задержания председателя общества глухих Новосибирска

Издание «Коммерсант» сообщает, что ущерб от этой деятельности составил 211 миллионов рублей. В офисе ВОГ в Москве на улице 1905 года произошла операция, в ходе которой были задержаны почти 20 человек. Некоторых из них отпустили после допроса, а других оставили в полиции на двое суток.