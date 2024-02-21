На выборах президента России откроется 281 участок за рубежом

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России.