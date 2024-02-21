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На выборах президента России откроется 281 участок за рубежом

За рубежом будет открыт 281 избирательный участок на выборах президента РФ. Об этом 21 февраля сообщил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Павел Андреев в ходе заседания.
Источник: Известия

«За пределами территории Российской Федерации будет образован 281 избирательный участок в 144 иностранных государствах, плюс к ним ранее созданные семь избирательных участков на территории города Байконур», — отметил он.

Город Байконур в Казахстане является административно-территориальной единицей республики, функционирующей в условиях аренды. На период аренды комплекса «Байконур» город Байконур в отношениях с Российской Федерацией наделяется статусом, соответствующим городу федерального значения РФ.

Таким образом, общее количество избирательных участков за рубежом с учетом участков на Байконуре составит 288 в 144 иностранных государствах.

Ранее в этот день сообщалось, что более 2,7 млн заявлений подано на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России. Кроме того, более 1 млн 250 тыс. заявлений было подано гражданами, планирующими воспользоваться системой «Мобильный избиратель» для голосования не по месту жительства.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России.

Участие в выборах примут четыре кандидата — зампред Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов и действующий глава государства, кандидат в президенты Владимир Путин.