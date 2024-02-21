На выборах президента России откроется 281 участок за рубежом

«За пределами территории Российской Федерации будет образован 281 избирательный участок в 144 иностранных государствах, плюс к ним ранее созданные семь избирательных участков на территории города Байконур», — отметил он.
Город Байконур в Казахстане является административно-территориальной единицей республики, функционирующей в условиях аренды. На период аренды комплекса «Байконур» город Байконур в отношениях с Российской Федерацией наделяется статусом, соответствующим городу федерального значения РФ.
Таким образом, общее количество избирательных участков за рубежом с учетом участков на Байконуре составит 288 в 144 иностранных государствах.
Ранее в этот день сообщалось, что более 2,7 млн заявлений подано на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента России. Кроме того, более 1 млн 250 тыс. заявлений было подано гражданами, планирующими воспользоваться системой «Мобильный избиратель» для голосования не по месту жительства.
Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России.