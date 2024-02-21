QIWI банк закрыл офис в Петербурге после отзыва лицензии

Несколькими часами ранее ЦБ РФ отозвал у них лицензию, сославшись на нарушение федеральных законов о банковской деятельности и нормативных актов Банка России.



«Понимаем, что у вас сейчас очень много вопросов. Мы разбираемся в ситуации, и как только у нас будет информация о дальнейших действиях, мы вернемся к вам», — следует из сообщения в Telegram-канале компании. По их словам, в банке сейчас работает временная администрация. При этом, добавили в сообщении, бизнес ГК QIWI, не связанный с деятельностью банка, продолжает работу в обычном режиме.



Об отзыве Центробанком лицензии на осуществление банковских операций стало известно 21 февраля. Регулятор обвинил организацию в «проведении высокорисковых операций» для расчета в сфере теневого бизнеса, в том числе проводились переводы в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор. Кроме того, банк был «в поиске новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», «отмывал» доходы, полученные преступным путем и «финансировал терроризм». К полудню расписки QIWI упали на Мосбирже почти на 50%.



За последние 12 месяцев регулятор пять раз применял к QIWI банку меры за нарушение федеральных законов и нормативно-правовых актов, в том числе дважды ограничивалась возможность проводить ряд операций.



«Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Прекращение деятельности банк не окажет существенного влияния на возможности граждан, предпринимателей и юридических лиц осуществлять расчеты и переводы», — заключили в Центробанке. Как замечают в ЦБ, суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей.



Как заметил корреспондент «Ъ-СПб», QIWI запретил пополнять и выводить средства со своего флагманского продукта QIWI Кошелек. При попытке осуществить транзакцию высвечивается следующее сообщение: «Ошибка платежа. Платеж отклонен. Обратитесь в банк, выпустивший карту». Средства на электронных кошельках не застрахованы по системе страхования вкладов, а значит возвращены не будут.



Компания QIWI работала в России с 2007 года. На сегодняшний день среди кредитных организаций она занимала 89-е место в стране.



Полина Пучкова.