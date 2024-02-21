В Казани открылось Генконсульство Кыргызстана

Ранее мы писали, что генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрикан выразил благодарность Государственному советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву за поддержку Генконсульства Турции в Казани. Он особо отметил вклад Шаймиева в открытии Генконсульства в 1996 году и поддержку его деятельности.