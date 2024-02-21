В Казани открылось Генконсульство Кыргызстана

Офис Генконсульства Кыргызской Республики открылся сегодня в Казани. В регионе с глубоким удовлетворением было воспринято решение о строительстве и открытии Генконсульства в столице Татарстана, сообщил зампредседателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов, принявший участие в церемонии.
«Кроме высокого уровня торгово-экономического диалога и тесных культурных связей наших братских народов, открытие Генконсульства мы оцениваем как новый импульс для всестороннего развития сотрудничества», — отметил Камалтынов.
Также он добавил, что в последние годы между Кыргызстаном и Россией, включая Татарстан, стабильно наращиваются торговые связи и что появление консульства подтолкнет этот процесс к дальнейшему развитию.
Ранее мы писали, что генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрикан выразил благодарность Государственному советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву за поддержку Генконсульства Турции в Казани. Он особо отметил вклад Шаймиева в открытии Генконсульства в 1996 году и поддержку его деятельности.