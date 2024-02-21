Сергей Аксёнов вручил награды личному составу бригады народного ополчения Республики Крым

Сергей Аксёнов поблагодарил присутствующих на мероприятии за проявляемое мужество и их готовность выполнять поставленные задачи. Начиная с 2014 года, наши ополченцы всегда находятся в боевом строю, с честью несут свою службу, в том числе совместно с сотрудниками правоохранительных органов Крыма и Министерства обороны Российской Федерации, — цитирует пресс-служба Главу Крыма.