Назначен вице-министр промышленности и строительства РК

Олжас Сапарбеков родился в 1979 году в г. Актобе. Окончил Казахскую Академию транспорта и коммуникаций, Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова.
С 2001 по 2006 гг. работал в структуре НК «ҚазақстанТемірЖолы».
В 2006—2016 гг. занимал руководящие должности в коммерческих структурах.
2016−2019 гг. — эксперт, заместитель директора департамента НПП «Атамекен».
С 2019 по 2021 гг. — заместитель руководителя, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области.
2021−2023 гг. — заместитель председателя Комитетов индустриального развития, транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
2023−2024 г. — председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК.
С февраля 2024 года — вице-министр промышленности и строительства.