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Назначен вице-министр промышленности и строительства РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Сапарбеков Олжас Сапарбекович назначен вице-министром промышленности и строительства. Об этом сообщает пресс-служба Правительства, передает DKNews.kz.
Источник: primeminister.kz

Олжас Сапарбеков родился в 1979 году в г. Актобе. Окончил Казахскую Академию транспорта и коммуникаций, Карагандинский государственный университет им. академика Е. А. Букетова.

С 2001 по 2006 гг. работал в структуре НК «ҚазақстанТемірЖолы».

В 2006—2016 гг. занимал руководящие должности в коммерческих структурах.

2016−2019 гг. — эксперт, заместитель директора департамента НПП «Атамекен».

С 2019 по 2021 гг. — заместитель руководителя, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области.

2021−2023 гг. — заместитель председателя Комитетов индустриального развития, транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

2023−2024 г. — председатель Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК.

С февраля 2024 года — вице-министр промышленности и строительства.