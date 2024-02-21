Путин предложил назвать один из ракетоносцев Ту-160 в честь первого президента Татарстан

Казанский авиационный завод находится на новом этапе развития, он стабильно обеспечен загрузкой на перспективу до 2030 года. Уже реализован важнейший этап масштабной программы модернизации и техперевооружения производства, которая реализуется при поддержке Минпромторга России и в плотном взаимодействии с институтами и предприятиями строительного комплекса Татарстана. Это позволило восстановить уникальный технологический цикл на современной производственной базе, закупить новое оборудование, построить новую летно-испытательную базу.