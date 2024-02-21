Губернатор Куйвашев запустил работу нового трамвайного депо в Верхней Пышме

Депо сможет обслуживать до 25 трамваев. Отмечается, что сейчас на ветке между Екатеринбургом и Верхней Пышмой ходят 11 вагонов. В депо есть мойка, помещение для зарядки электрокаров-погрузчиков, технические и административно-бытовые помещения. Как сказано в сообщении, в депо работают 100 человек.



«Трамвайное депо в Верхней Пышме — первое современное депо у нас в регионе. Это дополнительные рабочие места, высококвалифицированные сотрудники должны здесь работать. Я рассчитываю, что мы будем развивать трамвайное движение, в том числе и в Екатеринбурге, будем продолжать совершенствовать наш парк», — отметил Евгений Куйвашев.



Новое депо было построено для трамваев маршрута № 333, которые курсируют по маршруту Екатеринбург — Верхняя Пышма. «Львят» запустили в августе 2022 года, на строительство линии было направлено около 6 млрд. руб. Оценивалось, что ежедневно трамваем будут пользоваться около 11 тыс. человек, протяженность маршрута составляет 8,6 км.



Планируется, что в Верхней Пышме в 2024 году около трамвайного кольца построят пересадочную станцию. В остановочном комплексе будет зал ожидания на 25 человек, а электронное табло с информацией о ближайших рейсах общественного транспорта. Станция будет оснащена теплыми полами, системой вентиляции и климат-контролем. Внутри комплекса будут санитарные комнаты для инвалидов и родителей с маленькими детьми. Также там откроют кафе.