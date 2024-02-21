Комитет Госдумы поддержал законопроект о введении понятия «молодой работник»

«Молодым специалистом будет считаться тот, кто пойдет работать в соответствии со своей специальностью. На первом месте работы он будет получать поддержку независимо от опыта работы в период обучения, даже если такой имел место. А молодым работником будет тот, кто пошел работать не по своей специальности или вообще без образования. Помощь на первом месте трудоустройства он получит в течение трех лет», — пояснила депутат.