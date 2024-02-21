Госдума лишила Британию права ловить рыбу в российской части Баренцева моря

В пояснительной записке к закону говорится, что в соответствии с решением Великобритании прекратить в марте 2022 года действие режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле с Россией денонсация соглашения «не вызовет серьезных внешнеполитических и экономических последствий».
Как отмечает Daily Mail, около 40% трески и пикши, продаваемой в виде популярного в Великобритании блюда fish and chips (рыба в кляре с жареным картофелем), традиционно добывается в водах Баренцева моря. После денонсации соглашения Россия будет использовать военные корабли для сдерживания любых британских траулеров, которые ловят рыбу в этих водах.
В мае 1956 года правительства СССР и Великобритании подписали в Москве соглашение, наделяющее британские рыболовные суда правом заниматься рыбным промыслом в водах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова, а также вдоль материка к востоку от мыса Канин Нос и побережья острова Колгуев. Соглашение продолжило действовать после распада СССР, поскольку Россия стала его правопреемницей.
Анастасия Ларина