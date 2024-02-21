Госдума лишила Британию права ловить рыбу в российской части Баренцева моря

Как отмечает Daily Mail, около 40% трески и пикши, продаваемой в виде популярного в Великобритании блюда fish and chips (рыба в кляре с жареным картофелем), традиционно добывается в водах Баренцева моря. После денонсации соглашения Россия будет использовать военные корабли для сдерживания любых британских траулеров, которые ловят рыбу в этих водах.