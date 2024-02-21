Путин на КАЗ поднялся на борт стратегического бомбардировщика Ту-160М

Российскому лидеру показали самолеты, которые строятся и модернизируются на предприятии. Это бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3М, стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160М (М2) и среднемагистральные узкофюзеляжные пассажирские лайнеры Ту-214 (а также специальные версии этой модели).