Путин на КАЗ поднялся на борт стратегического бомбардировщика Ту-160М

Видео момента выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Это был именно тот самолет, который глава государства предложил назвать в честь первого Президента Татарстана, ныне Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева.
Российского лидера сопровождали вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, министр обороны России Сергей Шойгу, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, Раис Татарстана Рустам Минниханов, генеральный директор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь и директор КАЗ Николай Савицких.
Российскому лидеру показали самолеты, которые строятся и модернизируются на предприятии. Это бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3М, стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160М (М2) и среднемагистральные узкофюзеляжные пассажирские лайнеры Ту-214 (а также специальные версии этой модели).