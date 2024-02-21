Лукашенко подарил Минниханову ручку с золотым пером

Раис РТ выразил гостю признательность за то, что он откликнулся на приглашение посетить республику и принять участие в церемонии открытия Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», который объединит участников со всего мира, включая клубы из государств — членов БРИКС, являющиеся признанными лидерами не только в сфере IT, но и в международном киберспортивном сообществе.