Он подчеркнул, что это только те военнослужащие, данные по которым были направлены в аппарат регионального уполномоченного. Обращения также поступают напрямую федеральному уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.
«У нас регулярно идут обмены пленными. Если идет подтверждение, что человек находится в плену, он включается в списки. Если он в списке есть, происходит обмен», — пояснил он.
В 2022 году, по данным господина Закомалдина, из плена вернулись пять жителей Башкирии, в 2023 году — три.
В плену на Украине остаются два жителя Башкирии
В плену на Украине находятся два жителя Башкирии, с начала года возвращены три человека, сообщил на заседании в республиканском госсобрании уполномоченный по правам человека Михаил Закомалдин.
Он подчеркнул, что это только те военнослужащие, данные по которым были направлены в аппарат регионального уполномоченного. Обращения также поступают напрямую федеральному уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.