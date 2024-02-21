В плену на Украине остаются два жителя Башкирии

Он подчеркнул, что это только те военнослужащие, данные по которым были направлены в аппарат регионального уполномоченного. Обращения также поступают напрямую федеральному уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой.



«У нас регулярно идут обмены пленными. Если идет подтверждение, что человек находится в плену, он включается в списки. Если он в списке есть, происходит обмен», — пояснил он.



В 2022 году, по данным господина Закомалдина, из плена вернулись пять жителей Башкирии, в 2023 году — три.