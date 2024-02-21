Мэр Шелест восхитился «Омскими кикиморками»

Мэр города посетил производство специзделий волонтёрского отряда «Омские кикиморки».
Только на одном маскхалате «Леший» — 3 512 узелков. В месяц женщины делают не менее 200 маскхалатов.
В своём Телеграм-канале градоначальник отметил, что помещения ДТ «Кировский», где обосновались «кикиморки», больше напоминают фабрику: в одном месте женщины разбирают мешковину на отдельные нити, в другом на специальных рамах плетут из них сети, а в третьем идёт процесс сборки изделий, с последующим окрашиванием в зависимости от сезона.
Трудятся «Омские кикиморки» посменно. Первая начинается в 7.00, а последняя заканчивается в 19.00.
Отметим, что умелыми руками волонтёров изготавливаются ещё и вещмешки, аптечки и подсумки. Довольно часто сами бойцы присылают фотографии для демонстрации маскировочных качеств созданных костюмов — даже при очень хорошем разрешении камеры обнаружить человека в таком одеянии на открытой травянистой местности практически невозможно.
Руководитель волонтерского отряда Любовь Давыдова, пояснила, что количество костюмов созданной продукции напрямую зависит от бюджета, который пополняется за счёт пожертвований омичей. Глава города Сергей Шелест внёс свой волонтёрский вклад и отметил, что любой житель города может поучаствовать в работе «кикиморок». Вся информация по телефону +
Более того, мэр Омска высказал желание посодействовать волонтёрам через систему грантовой помощи. В частности, помочь с рабочими столами, в которых они нуждаются.