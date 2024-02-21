Мэр Шелест восхитился «Омскими кикиморками»

В своём Телеграм-канале градоначальник отметил, что помещения ДТ «Кировский», где обосновались «кикиморки», больше напоминают фабрику: в одном месте женщины разбирают мешковину на отдельные нити, в другом на специальных рамах плетут из них сети, а в третьем идёт процесс сборки изделий, с последующим окрашиванием в зависимости от сезона.