Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Молдова примет участие в Вильнюсском форуме по безопасности

КИШИНЕВ, 21 фев — Sputnik. Делегация парламента Молдовы отправится в Литву для участия в Вильнюсском форуме по безопасности, который пройдет 22—24 февраля. Представлять страну будет член парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, депутат фракции PAS Ион Шпак.
Источник: Parlamentul Republicii Moldova

Мероприятие представляет собой площадку для диалога между органами власти, политиками, представителями научной среды и специалистами по безопасности.

Участники встречи в ходе нескольких тематических семинаров обсудят влияние кибератак и кампаний по дезинформации, эффективность и последствия экономических санкций, особенности психологических войн в контексте распространения информации. Плюс к этому рассмотрены будут оборонные, социальные, экономические и психологические аспекты обеспечения безопасности разных стран.

На открытии мероприятия выступят с приветственными посланиями председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, глава комиссии Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кашюнас и другие официальные лица.

«Расходы, связанные с посещением вильнюсского форума, покрываются организаторами мероприятия», — подчеркнули в пресс-службе парламента Молдовы.