Молдова примет участие в Вильнюсском форуме по безопасности

Участники встречи в ходе нескольких тематических семинаров обсудят влияние кибератак и кампаний по дезинформации, эффективность и последствия экономических санкций, особенности психологических войн в контексте распространения информации. Плюс к этому рассмотрены будут оборонные, социальные, экономические и психологические аспекты обеспечения безопасности разных стран.