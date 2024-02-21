Молдова примет участие в Вильнюсском форуме по безопасности

Мероприятие представляет собой площадку для диалога между органами власти, политиками, представителями научной среды и специалистами по безопасности.
Участники встречи в ходе нескольких тематических семинаров обсудят влияние кибератак и кампаний по дезинформации, эффективность и последствия экономических санкций, особенности психологических войн в контексте распространения информации. Плюс к этому рассмотрены будут оборонные, социальные, экономические и психологические аспекты обеспечения безопасности разных стран.
На открытии мероприятия выступят с приветственными посланиями председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, глава комиссии Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Кашюнас и другие официальные лица.
«Расходы, связанные с посещением вильнюсского форума, покрываются организаторами мероприятия», — подчеркнули в пресс-службе парламента Молдовы.