Литва закрывает еще два пункта пропуска на границе с Беларусью

Напомним, что два пункта пропуска на белорусско-литовской границе «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы») прекратили работать в августе 2023 года. В связи с этим возросла нагрузка на оставшиеся. Антилидером, по данным Госпогранкомитета Беларуси, по пропуску большегрузов за сутки и в течение 2023-го стал ПП «Мядининкай».