Литва закрывает еще два пункта пропуска на границе с Беларусью

«В среду правительство приняло решение закрыть с марта пограничные пункты “Лаворишкес” и “Райгардас” (“Котловка” и “Привалка” с белорусской стороны — Sputnik)».
Таким образом, на границе с Беларусью с начала весны продолжат работу только два ПП — «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»).
Кроме того, по решению литовского Совмина будет ограничена посадка и высадка пассажиров из железнодорожных составов на станции «Кена». Также через работающие ПП не будут пропускать пешеходов и велосипедистов, а количество разрешений, выдаваемых белорусским и литовским перевозчикам, осуществляющим регулярные международные пассажирские перевозки автобусами, постепенно будут сокращать.
По словам министра внутренних дел республики Агне Билотайте, закрытие еще двух пунктов пропуска является своевременным и необходимым.
«Нужны большие ресурсы для контроля потоков, предотвращения контрабанды, обеспечения международных санкций и снижения рисков безопасности дорожного движения», — сказала она, уточнив, что решение было обусловлено также рисками, связанными с национальной безопасностью.
Напомним, что два пункта пропуска на белорусско-литовской границе «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы») прекратили работать в августе 2023 года. В связи с этим возросла нагрузка на оставшиеся. Антилидером, по данным Госпогранкомитета Беларуси, по пропуску большегрузов за сутки и в течение 2023-го стал ПП «Мядининкай».