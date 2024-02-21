В Ростове на левом берегу Дона построят каток и спорткомплекс с бассейном

В Ростове на левом берегу Дона построят каток и спортивный комплекс. Об этом градоначальник Алексей Логвиненко рассказал на 23-м заседании Ростовской гордумы 20 февраля.
По словам главы администрации, левобережная зона является одной из перспективных территорий. В 2023 году там возведено три дома общей площадью 8 тыс. квадратных метров. Также ведутся работы по проектированию здания поликлиники и двух объектов спортивной инфраструктуры.
«На текущий момент проводятся работы по прокладке инженерных сетей, идёт строительство детского сада и нового школьного комплекса. Разработана проектно-сметная документация ряда масштабных проектов в левобережной части города. Это строительство ледового катка и физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном», — подчеркнул сити-менеджер.
Эти спортивные объекты начнут реализовываться в 2024 году за счёт средств инвесторов (стоимость каждого проекта составляет более одного млрд рублей). Ввести в эксплуатацию их должны весной 2025 года. Планируется, что впоследствии ледовый каток станет муниципальным.
А ранее мы сообщали, что левобережье в Ростове-на-Дону находится на пороге больших перемен.