Финляндия предложила навсегда закрыть два КПП на границе с Россией

Финская сторона в прошлом году обвиняла Россию в организации наплыва беженцев с Ближнего Востока и из Африки. Российская сторона отвергала обвинения, поскольку Москва соблюдает свое законодательство и у нее «нет возможности препятствовать приезду граждан третьих стран к финской границе». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что погранпереходом пользуются те, кто имеет на это право, а сотрудники погранслужбы «выполняют свои служебные инструкции».