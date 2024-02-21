Финляндия предложила навсегда закрыть два КПП на границе с Россией

Количество временных пограничных переходов на границе между Финляндией и Россией несколько раз сокращалось. В начале 2000-х годов все еще действовали более десятка таких переходов. Последний раз временные КПП сократили в 2017 году.
«Они были созданы с целью импорта необработанной древесины из России в Финляндию для промышленных целей», — рассказал Yle заместитель генерального директора пограничной службы Марко Саарекс.
Издание сообщило, что муниципалитет Париккалы хочет, чтобы пограничный переход сохранился, и надеется, что однажды в Париккале откроется международный переход. Город Лиекса также не одобрил окончательное закрытие временного пограничного перехода в Инари.
Власти Финляндии приостановили работу пункта перехода «Париккала» с 19 апреля 2022 года. В текущем году планировалось трансформировать пункт «Париккала-Сювяоро» в международный автомобильный пункт пропуска, чтобы придать ему статус официального пункта для пересечения границы туристами из России и Финляндии.
В ответ на жалобы местных властей пограничная служба заявила, что рассмотрит их и примет окончательное решение. Если временные пункты пересечения границы будут закрыты, это будет сделано на основании протокола между начальником пограничной службы и его российским коллегой, сообщила Yle, а решения ожидаются весной или летом текущего года.
В декабре правительство Финляндии решило открыть только два КПП на границе с Россией: «Ваалимаа» и «Нийрала». Кабмин заявил, что повторно закроет всю границу, если поток мигрантов, просящих убежище в Финляндии, продолжится.
Финская сторона в прошлом году обвиняла Россию в организации наплыва беженцев с Ближнего Востока и из Африки. Российская сторона отвергала обвинения, поскольку Москва соблюдает свое законодательство и у нее «нет возможности препятствовать приезду граждан третьих стран к финской границе». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что погранпереходом пользуются те, кто имеет на это право, а сотрудники погранслужбы «выполняют свои служебные инструкции».
До этого в ноябре премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что страна закроет все пункты пересечения на границе с Россией с 30 ноября до 13 декабря. После этого сроки закрытия границы продлевали.
20 февраля глава МВД Финляндии Мари Рантанен сообщила: «У нас есть информация, что тысячи человек с российской стороны ждут возможности попасть в Финляндию». Сейчас на границе Финляндии с Россией закрыты все погранпереходы, кроме железнодорожного грузового пункта «Вайниккала».