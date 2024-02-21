Мусор в Евпатории — Аксенов дал срок на организацию саночистки города

«Обещаем евпаторийцам, что в течение двух недель наведем порядок, вычистим ситуацию, лично ответит головой за уборку Сергей Олегович Донец, поскольку выезжал туда дважды, в течение двух недель находился в Евпатории. Я сам проверю результаты этой деятельности», — заявил глава республики.