Мусор в Евпатории — Аксенов дал срок на организацию саночистки города

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев — РИА Новости Крым. В организации санитарной очистки Евпатории и наведении порядка на улицах города произошел сбой. Как заявил в среду глава Крыма Сергей Аксенов, уборка должна быть проведена в кратчайший срок, а за ее качество ответит лично министр ЖКХ Крыма.
«В связи с увольнением главы администрации города Евпатории, вчера поручил Председателю Правительства Республики Крым Юрию Гоцанюку лично выехать в Евпаторию в части наведения порядка, вывоза свалок, складирования коммунальных отходов на площадках. К сожалению, разбалансирована была система. В этом вопросе произошел сбой», — констатировал Аксенов.
По его словам, город будет приведен в порядок в ближайшее время. Ответственным за этот вопрос он назначил министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Сергея Донца и пообещал лично проконтролировать результат.
«Обещаем евпаторийцам, что в течение двух недель наведем порядок, вычистим ситуацию, лично ответит головой за уборку Сергей Олегович Донец, поскольку выезжал туда дважды, в течение двух недель находился в Евпатории. Я сам проверю результаты этой деятельности», — заявил глава республики.