Путин проводит переговоры с президентом Республики Сербской

КАЗАНЬ, 21 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Казани проводит переговоры с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорадом Додиком, передает корреспондент РИА Новости.
Делегация РС БиГ во главе с президентом ранее посетила Белоруссию, где прошли встречи с президентом Александром Лукашенко и членами правительства. Во вторник Додик прибыл в Казань, где первым делом посетил православный храм и мечеть.
В столице Татарстана в среду стартует международный мультиспортивный турнир «Игры будущего». На церемонии открытия игр из иностранных лидеров помимо Додика будут главы Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Киргизии.
«Игры Будущего» пройдут в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Это первые международные мультиспортивные соревнования по гибридным дисциплинам. Каждая из них совмещает в себе концепцию «фиджитал» (physical+digital), то есть, объединяет классический спорт и киберспорт или VR/AR-технологию. Ожидается, что в этом турнире примут участие более 260 международных команд и более 2 тысяч участников из разных стран мира.