С 1 марта Литва закроет два пункта пропуска на границе с Беларусью

Речь идет о погранпунктах «Лаворишкес» и «Райгардас» (с белорусской стороны это «Котловка» и «Привалка»). С начала марта на границе с Беларусью продолжат работу только два пропускных пункта — «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»). Однако там нельзя пересекать границу пешком и на велосипедах.