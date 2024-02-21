В Минске заявили, что НАТО тренируется наступать на Россию и Белоруссию

МИНСК, 21 фев — РИА Новости. Целью учений НАТО «Защитник-2024» является проверка способности их вооруженных сил создать группировки войск на восточном фланге блока и провести совместную наступательную операцию на белорусском и российском направлениях, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.
«В феврале — мае в европейском регионе пройдет серия учений объединенных вооруженных сил НАТО и вооруженных сил США “Защитник-2024”. В рамках серии будет проведен ряд маневров под общими названиями “Стойкий защитник-2024” и “Защитник Европы-2024”. В учениях будут задействованы многочисленные воинские контингенты всех государств — членов НАТО, а также Швеции».
Он отметил, что по заявлениям представителей Североатлантического альянса, общая численность привлекаемого только к учению «Стойкий защитник» личного состава составит более 90 тысяч военнослужащих.
По словам Ревенко, основные районы проведения учений намеренно сосредоточены у белорусских границ, в Польше и странах Балтии. Кроме того, масштабы, районы проведения, отрабатываемые в ходе учения «Защитник-2024» задачи позволяют сделать вывод, что его конечной целью является проверка способности объединенных вооруженных сил НАТО и вооруженных сил стран-партнеров в максимально сжатые сроки создать группировки войск (сил) на «восточном фланге» блока и провести совместную наступательную операцию оперативно-стратегического уровня на белорусском и российском направлениях, отметил он.