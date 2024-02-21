В Минске заявили, что НАТО тренируется наступать на Россию и Белоруссию

По словам Ревенко, основные районы проведения учений намеренно сосредоточены у белорусских границ, в Польше и странах Балтии. Кроме того, масштабы, районы проведения, отрабатываемые в ходе учения «Защитник-2024» задачи позволяют сделать вывод, что его конечной целью является проверка способности объединенных вооруженных сил НАТО и вооруженных сил стран-партнеров в максимально сжатые сроки создать группировки войск (сил) на «восточном фланге» блока и провести совместную наступательную операцию оперативно-стратегического уровня на белорусском и российском направлениях, отметил он.