Путин провел переговоры с президентом Республики Сербской

Глава республики прибыл в Казань на церемонию открытия международного спортивного турнира «Игры будущего». Путин поблагодарил Додика за поддержку регулярных отношений с Москвой и многих начинаний России. Глава государства выразил уверенность, что стороны смогут использовать время для обсуждения двусторонних отношений по целому ряду направлений. Он подчеркнул, что отношения у России с Республикой Сербской сложились давно.