Как Мирзиёева встретили в Казани

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. По приглашению президента России Владимира Путина Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Казань, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
В международном аэропорту имени Габдуллы Тукая его встретили премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и другие официальные лица.
В соответствии с программой визита Шавкат Мирзиёев проведет переговоры с Владимиром Путиным.
Затем они примут участие в торжественной церемонии открытия первых «Игр будущего» — международного мультиспортивного турнира, который будет проходить в Казани с 21 февраля по 3 марта.