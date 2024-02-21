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Как Мирзиёева встретили в Казани

Глава Узбекистана в рамках рабочего визита проведет переговоры с президентом РФ и примет участие в церемонии открытия «Игр будущего».
Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. По приглашению президента России Владимира Путина Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Казань, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.

В международном аэропорту имени Габдуллы Тукая его встретили премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и другие официальные лица.

В соответствии с программой визита Шавкат Мирзиёев проведет переговоры с Владимиром Путиным.

Затем они примут участие в торжественной церемонии открытия первых «Игр будущего» — международного мультиспортивного турнира, который будет проходить в Казани с 21 февраля по 3 марта.

Шавкат Мирзиеев