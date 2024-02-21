Минобороны учит журналистов в Казахстане работать в условиях военного конфликта и ЧС

«В плане подготовки журналистов к грамотным действиям при возникновении военных конфликтов у нас наработан определённый опыт. На протяжении нескольких лет мы проводим военные дискурсы по экстремальной журналистике. В полевых условиях отрабатываем с журналистами всевозможные сценарии. Сегодня же участники семинара ознакомились с особенностями работы журналиста в зоне боевых конфликтов. Кроме того, представителям пресс-служб госорганов даны рекомендации по координации действий в случаях кризисных ситуаций».