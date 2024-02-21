Финляндия предложила навсегда закрыть два КПП на границе с Карелией

Два контрольно-пропускных пункта на границе Финляндии с Республикой Карелия могут закрыть навсегда. Речь идет о пунктах «Инари» и «Париккала», которые были временно закрыты на пару лет. Движение по первому приостановили из-за прекращения импорта древесины, а по второму — из-за санкций ЕС. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на пограничную службу Финляндии.
— Они были созданы в то время с целью доставки сырой древесины из России в Финляндию для промышленных нужд. А сейчас через погранпереходы уже давно нет движения, — рассказал замначальника управления пограничной службы Марко Саарекс.
К слову, против закрытия КПП выступил муниципалитет Париккалы. Там его хотят сохранить, поскольку надеются, что однажды откроется международный переход. А окончательное закрытие пункта «Инари» не одобряет город Лиекса.