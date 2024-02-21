Финляндия предложила навсегда закрыть два КПП на границе с Карелией

Два контрольно-пропускных пункта на границе Финляндии с Республикой Карелия могут закрыть навсегда. Речь идет о пунктах «Инари» и «Париккала», которые были временно закрыты на пару лет. Движение по первому приостановили из-за прекращения импорта древесины, а по второму — из-за санкций ЕС. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на пограничную службу Финляндии.