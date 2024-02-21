«У нас много общего»: Минниханов встретился с Президентом Республики Сербской

На сегодня показатели товарооборота между Татарстаном и Республикой Сербской пока невысокие, сторонам нужно активнее продвигаться в вопросах сотрудничества, уверен Раис РТ. «Надеюсь, назначение почетного консула Боснии и Герцеговины в г. Казани позволит активизировать наше торгово-экономическое сотрудничество», — добавил Рустам Минниханов и вкратце представил экономический и промышленный потенциал региона. Так, в последние годы республика уделяет много внимания развитию IT, есть три IT-парка, построен Иннополис с одноименным университетом. Рустам Минниханов предложил гостям посетить инновационный город и вуз, чтобы своими глазами увидеть его возможности и перспективы в области ИТ.