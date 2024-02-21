Bloomberg узнал о проблемах Франции с пакетом помощи Украине на €3 млрд

Они рассказали, что финансирование должно быть найдено без внесения официальных изменений в бюджет на этот год. Один из собеседников агентства отметил, что финансирование вооруженных сил до 2027 года на сумму €400 млн не предусматривает возможностей для передачи дополнительной помощи Украине, что усложняет задачу. Представитель Министерства обороны Франции не ответил на запрос Bloomberg о комментариях.