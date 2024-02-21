Протест оппозиции в Кишиневе: «Долой геноцид пенсионеров», «Хватит сеять нищету!»

КИШИНЕВ, 21 фев — Sputnik. Депутаты и сторонники Блока коммунистов и социалистов провели в центре Кишинева акцию протеста против антисоциальной политики властей Молдовы.
У здания правительства собрались депутаты БКС, активисты ПСРМ, ПКРМ, ветеранских организаций, молодежной организации «Молодая гвардия», а также простые граждане, недовольные деятельностью правительства Молдовы.
Протестующие потребовали отправить в отставку всех ставленников правящей партии PAS во главе с Майей Санду.
Депутат БКС Инга Сибова подчеркнула, что пенсионеры выходят сегодня протестовать на улицу, потому что во главе государства предатель по имени Майя Санду.
«Придя к власти под шкурой овечки, она оказалась настоящим волком, который привел остальных предателей, и они работают на разрушение страны. Это грабеж, бандитизм».
Депутат БКС Эдуард Смирнов отметил, что у представителей действующей власти не хватает знаний и опыта, чтобы действительно приблизить уровень жизни в Молдове к стандартам ЕС.
«Сегодняшняя власть никак не даст нам жить на уровне ЕС, потому что они не развивают страну. Нужно, чтобы работала экономика. Но они не умеют, не знают, что такое экономика. Более того, они начали разрушать страну с первых дней прихода к власти», — подчеркнул депутат.
Депутат БКС Богдан Цырдя оспорил утверждение депутатов от PAS о том, что они подняли среднюю пенсию по стране на 70% за три года, а минимальную пенсию — на 120%.
Он обратил внимание на то, как значительно в то же время были увеличены выплаты для судей Конституционного суда (на 250%), министров на (394%). При этом пенсионерам, подчеркнул Цырдя, при инфляции за три года в среднем в 48% пенсию проиндексировали только на 31%.
«Вы считаете это справедливо? Это хорошие времена? А не хотите ли вы прожить на пенсию в 2500 леев? А не хотите ли вы сами прочувствовать эти “хорошие времена”, которые вы принесли нашим пенсионерам?».
Депутат БКС Алла Дарованная сообщила, что фракция БКС зарегистрировала в парламенте законопроект, который предусматривает коэффициент индексации пенсий, равный средней инфляции за последние три года — 15,7%.
«Мы будем настаивать на утверждении этого законопроекта», — подчеркнула Дарованная.