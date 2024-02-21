Протест оппозиции в Кишиневе: «Долой геноцид пенсионеров», «Хватит сеять нищету!»

Он обратил внимание на то, как значительно в то же время были увеличены выплаты для судей Конституционного суда (на 250%), министров на (394%). При этом пенсионерам, подчеркнул Цырдя, при инфляции за три года в среднем в 48% пенсию проиндексировали только на 31%.