Путин провел в Казани встречу с Президентом Киргизии

«Я думаю, что это будет, должно быть интересное мероприятие. Во всяком случае мы постарались, чтобы старт был достойным. Молодые люди во всём мире любят эти виды спорта, и мы с удовольствием создали для них условия, для того чтобы они могли по состязаться друг с другом», — сказал Президент РФ.