Белоруски Марина Василевская и Анастасия Ленкова признаны годными к космическому полету

В Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина состоялось заседание главной медицинской комиссии, на котором были проанализированы данные медицинских обследований основного и дублирующего экипажей 21-й экспедиции посещения Международной космической станции за период предполетной подготовки. В состав комиссии вошли представители Министерства здравоохранения РФ, Министерства обороны РФ, Федерального медико-биологического агентства, Института медико-биологических проблем РАН, а также специалисты медицинского управления ЦПК.



«По результатам заседания вынесено заключение о годности к космическому полету космонавтов “Роскосмоса” Олега Новицкого и Ивана Вагнера, участниц космического полета из Республики Беларусь Марины Василевской и Анастасии Ленковой», — проинформировали в «Роскосмосе».