Президент Таджикистана прилетел в Казань на «Игры будущего»

В Казань прибыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В рамках рабочего визита он примет участие в мероприятиях «Игр будущего», которые стартовали 21 февраля.
В международном аэропорту главу государства встретил зампредседателя Госсовета РТ Марат Ахметов.
Вместе с президентом Таджикистана в столицу РТ прилетели заместитель премьер-министра, министр иностранных дел, помощники президента, министр промышленности и новых технологий, сельского хозяйства и другие.
Напомним: президент России Владимир Путин прибыл в Казань. В столице Татарстана у него запланированы встречи с лидерами Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Казахстана и других стран.