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Президент Таджикистана прилетел в Казань на «Игры будущего»

Эмомали Рахмон отправился в столицу РТ с рабочим визитом.

В Казань прибыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В рамках рабочего визита он примет участие в мероприятиях «Игр будущего», которые стартовали 21 февраля.

В международном аэропорту главу государства встретил зампредседателя Госсовета РТ Марат Ахметов.

Вместе с президентом Таджикистана в столицу РТ прилетели заместитель премьер-министра, министр иностранных дел, помощники президента, министр промышленности и новых технологий, сельского хозяйства и другие.

Напомним: президент России Владимир Путин прибыл в Казань. В столице Татарстана у него запланированы встречи с лидерами Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Казахстана и других стран.