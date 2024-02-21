Белый лебедь «Минтимер Шаймиев» и стратегические «тушки»: что показали Путину в Казани

Таким образом, собравшиеся по факту сказали, что никаких современных самолетов уровня Ту-160М у России бы и не было, если бы не фигура Шаймиева. Поэтому решению Путина остается лишь аплодировать, как и знанию всех глубинных процессов в Татарстане. Впрочем, если Шаймиев в трудные времена спас завод, то при Минниханове он вышел на новый уровень.