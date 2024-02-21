Вольфович: Запад пытается представить Беларусь и Россию «осью зла»

МИНСК, 21 фев — Sputnik. Коллективный Запад посредством информационной войны пытается выставить Беларусь и Россию как некую «ось зла», заявил государственный секретарь Совбеза республики Александр Вольфович, встречаясь в среду с преподавателями и курсантами выпускных курсов Университета гражданской защиты.
«Сегодня Западом развязана информационная кампания против Беларуси и других стран, где Беларусь вместе с Россией пытаются представить как “ось зла”.
По его словам, для демонизации Беларуси противник использует интернет, кибернетические риски. Целью Запада является сформировать определенное мнение, исказить исторические факты, подчеркнул госсекретарь Совбеза.
Вольфович напомнил, что Запад ужесточил визовый режим, закрыл границы, и все это сделано для того, чтобы точка зрения Минска и Москвы не доходила до жителей западных стран.
«Такая гибридная война сегодня развязана Западом», — констатировал он.
При этом государственный секретарь Совбеза Беларуси отметил, что в том случае, когда политическое, экономическое и информационное давление не дает результата, противник начинает использовать военное давление.
«Это доказано исторически, и мы видим это сегодня. На сопредельных территориях мы видим демонстрацию военной силы», — обратил внимание Вольфович.
В частности, он указал на то, что Вашингтон определил военный бюджет государств-членов НАТО в не менее чем 2% ВВП.
«Если ранее было около 2% ВВП, то сейчас речь идет о том, что затраты должны быть не ниже этих 2%. А поляки вообще подняли планку до 4%», — уточнил госсекретарь Совбеза.
О нарастающих угрозах и провокациях со стороны Запада 20 февраля говорил и белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам национальной безопасности. На мероприятии, которое прошло в Центральном Доме офицеров, присутствовали почти 800 сотрудников всех силовых и правоохранительных ведомств страны.
Лукашенко заявил, что спецслужбы Беларуси владеют информацией о том, какие провокации готовят американская и польская разведки на сопредельной территории, в том числе есть информация о том, как польские спецслужбы пытаются завербовать белорусских чиновников.