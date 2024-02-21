Путин заявил об успешном развитии отношений между Россией и Казахстаном

«Мы сейчас имеем возможность поговорить, если есть необходимость, по всем направлениям. Коллеги мне докладывали о том, как идет работа и по линии энергетики, и по линии инвестиций, и по линии регионов. Здесь все представляет реальный, значительный интерес для стран в целом, для отдельных регионов России и Казахстана и целых отраслей производства», — подчеркнул Путин.