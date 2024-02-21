Россия под руководством Путина достигает заметных успехов, заявил Токаев

Президент Казахстана также отметил, что российская экономика, несмотря на очень сложные условия, достигла больших успехов, а по паритету покупательской способности экономика страны стала первой в Европе. Это естественным образом положительно сказывается на сотрудничестве между Астаной и Москвой, указал он.