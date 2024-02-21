ЕС согласовал санкции против Индии и Китая за «связи с Россией»

Согласно документам, с которыми ознакомился FT, санкции будут направлены против трех компаний в Китае, одной — в Индии, а также организаций в Шри-Ланке, Турции, Таиланде, Сербии и Казахстане. Торговые ограничения планируют ввести после того, как будет установлена их помощь в поставке товаров двойного назначения России, в том числе электроники и микрочипов. Всего, по данным издания, рестрикции затронут почти 200 физических и юридических лиц, однако они не являются «радикальными экономическими мерами, нацеленными на промышленный сектор».