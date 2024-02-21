Киев предложил Варшаве провести переговоры по блокаде КПП на границе двух стран

«Я поручил нашему правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе между нашими государствами. И я прошу тебя, Дональд Туск, господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей Дуда, господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог», — сказал Зеленский.