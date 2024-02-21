Киев предложил Варшаве провести переговоры по блокаде КПП на границе двух стран

«Я поручил нашему правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе между нашими государствами. И я прошу тебя, Дональд Туск, господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей Дуда, господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог», — сказал Зеленский.
Он отметил, что сам готов приехать на границу с Польшей для участия в переговорах. Он также обратился к Европейской комиссии (ЕК) с призывом присоединиться к обсуждению ситуации на границе.
Накануне на переходе «Медыка — Шегини» протестующие перекрыли железную дорогу и высыпали украинское зерно из товарного вагона. Посол Украины в Польше Василий Зварич раскритиковал действия фермеров.
Польские фермеры также пообещали заблокировать все пути въезда в город Вроцлав в случае невыполнения правительством Польши их требований, касающихся транзита украинского зерна. Вроцлав — третий по численности населения город Польши после Варшавы и Кракова.
До этого, 19 февраля, Европейская комиссия обратилась к Польше с целью обеспечить транзит грузов.
11 февраля протестующие польские фермеры остановили на границе с Украиной три украинских грузовика с зерном и высыпали содержимое на дорогу. Инцидент произошел на национальной трассе, ведущей к пограничному переходу в Дорохуске.
Польские перевозчики, а затем и фермеры начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября прошлого года. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Вследствие акций протеста на границах скопились огромные очереди из грузовиков. Из-за блокады границы начались перебои с доставкой некоторых видов товаров на Украину.
16 января текущего года властям Польши удалось договориться с протестующими и подписать с ними соглашение о прекращении блокады погранпереходов на границе с Украиной до 1 марта, однако с февраля польские фермеры возобновили блокировку границы.
2 мая 2023 года Европейская комиссия запретила экспортировать украинское зерно в пять стран Восточной Европы. 15 сентября того же года ЕК сняла ограничения на ввоз четырех видов сельхозпродукции с Украины, однако Польша продлила запрет на импорт в одностороннем порядке.