В МВД прокомментировали сообщения о массовых ошибках в загранпаспортах

Ранее сегодня, 21 февраля, Telegram-канал Shot сообщил со ссылкой на турагентов, что у россиян, которые пытаются выехать за рубеж, в массовом порядке находят ошибки в загранпаспортах. Как утверждает Shot, на проблему жалуются владельцы загранпаспортов старого образца (без биометрических данных), выданных на пять лет в 2023—2024 годах. Собеседники Telegram-канала заявили, что при оформлении некоторых загранпаспортов случился технический сбой и цифры внизу документа напечатали не тем шрифтом.