В МВД прокомментировали сообщения о массовых ошибках в загранпаспортах

«В подразделениях по вопросам миграции МВД России резкого увеличения числа обращений граждан с просьбами о замене заграничных паспортов не зафиксировано», — написала Ирина Волк в своем Telegram-канале. Она заявила, что в случае обнаружения ошибок в загранпаспорте, гражданам следует сообщить в сервис «Прием обращений» на сайте МВД. Все обращения ведомство рассмотрит в кратчайший срок, добавила она.
Ранее сегодня, 21 февраля, Telegram-канал Shot сообщил со ссылкой на турагентов, что у россиян, которые пытаются выехать за рубеж, в массовом порядке находят ошибки в загранпаспортах. Как утверждает Shot, на проблему жалуются владельцы загранпаспортов старого образца (без биометрических данных), выданных на пять лет в 2023—2024 годах. Собеседники Telegram-канала заявили, что при оформлении некоторых загранпаспортов случился технический сбой и цифры внизу документа напечатали не тем шрифтом.
Глава правового комитета Российского союза туриндустрии Георгий Мохов заявил «Интерфакс-туризму», что массовых отказов в выезде за границу из-за ошибок в паспортах нет, такие случаи единичны. При этом генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян сказал «Интерфаксу», что россияне теряют сотни тысяч рублей из-за ошибок в загранпаспортах, которые находят пограничники во время вылета на отдых. По его словам, «Розовый слон» фиксирует десятки таких случаев.
Эрдни Кагалтынов.