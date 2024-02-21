Литва запретит с 1 марта высадку пассажиров с транзитных поездов в Калининград

Правительство Литвы ограничивает посадку и высадку пассажиров на железнодорожных пунктах «Кена» и «Кибартай». «Решение принято, поскольку на этих пропускных пунктах в Литве высаживаются люди, следующие транзитными поездами в Калининградскую область и обладающие визами стран Евросоюза», — говорится в сообщении. Запрет вступит в силу с 1 марта 2024 года.